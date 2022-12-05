Жизнь удаленщиков, которые трудятся из-за границы, усложнят

Чиновники разработают ограничительные меры для тех граждан РФ, что уехали из страны с начала мобилизации, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью «Ведомостям».

«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», – заявил Клишас.

В первую очередь речь идет об удаленщиках из «чувствительных сфер» экономики, например транспортной безопасности и госсектора.

Препятствовать возвращению людей невозможно, ссылаясь на Конституцию, сказал сенатор. А вот сделать пребывание людей за пределами страны «менее комфортным» стоит. Какие меры разработают, пока неизвестно.

Напомним, что Антон Силуанов в конце ноября заявил, что Минфин склонен не менять статус резидентства для россиян, работающих за границей, благодаря чему они смогут платить налоги по той же ставке, что и работающие в России, – 13%. В октябре Силуанов называл идею обложения НДФЛ зарплат покинувших страну россиян, продолжающих получать доход из России, «вопросом справедливого налогообложения».