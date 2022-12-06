Рекламу научат говорить по-русски

1 декабря 2022 года депутаты Госдумы начали обсуждать законопроект о запрете некириллического алфавита в рекламе. По их мнению, это позволит защитить использование кириллического письма в публичной среде. Об этом пишет «Парламентская газета».

В покое оставят фирменные названия и товарные знаки, у которых есть госрегистрация.

В конце октябре 2022 года кабмин предложил запретить чиновникам пользоваться иностранными словами, если есть русские аналоги. Собираются создать нормативные словари и справочники с нормами современного литературного языка. А за использование иностранных слов в документах планируют штрафовать.

Отметим, что подобные инициативы пока только обсуждают. Полноценные законопроекты еще не готовы.