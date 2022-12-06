Стало ясно, как считать срок для заключения госконтракта после публикации в ЕИС

Отсчет срока начинают на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК).

Таким образом, срок на заключение контракта необходимо рассчитывать с даты, следующей за датой размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

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А вот для закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме и закупок товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, другой срок.

В этом случае срок на заключение контракта с победителем – минимум два рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – часть 6 статьи 50 Закона № 44-ФЗ.