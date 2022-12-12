Мужчины моложе 45 лет стали реже искать работу

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что среди соискателей стало меньше мужчин до 45 лет. Об этом пишет «РБК».

Исследование проводилось по 15 профессиям: курьер, грузчик, охранник, программист, фрезеровщик, инженер-механик, инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), комплектовщик, инженер-энергетик, электрик, плотник, тестировщик/QА, оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ), менеджер по продажам, системный администратор.

По этим профессиям с марта по декабрь 2022 года уменьшилось число соискателей-мужчин моложе 45 лет.

При этом выросла доля «возрастных» соискателей (старше 45 лет) для профессий инженер-механик (17%), плотник (15%), охранник (14%) инженер-энергетик и инженер КИПиА (по 13%).

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Женщины стали чаще искать работу в перечисленных сферах. Например, для вакансий комплектовщиков и менеджеров по продажам стало на 6% больше анкет женщин, для курьеров и тестировщиков – на 5%, для охранников – на 4%.