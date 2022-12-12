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Мужчины моложе 45 лет стали реже искать работу

Появилось больше резюме от «возрастных» соискателей и женщин.

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Аналитики сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что среди соискателей стало меньше мужчин до 45 лет. Об этом пишет «РБК».

Исследование проводилось по 15 профессиям: курьер, грузчик, охранник, программист, фрезеровщик, инженер-механик, инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), комплектовщик, инженер-энергетик, электрик, плотник, тестировщик/QА, оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ), менеджер по продажам, системный администратор.

По этим профессиям с марта по декабрь 2022 года уменьшилось число соискателей-мужчин моложе 45 лет.

При этом выросла доля «возрастных» соискателей (старше 45 лет) для профессий инженер-механик (17%), плотник (15%), охранник (14%) инженер-энергетик и инженер КИПиА (по 13%).

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Женщины стали чаще искать работу в перечисленных сферах. Например, для вакансий комплектовщиков и менеджеров по продажам стало на 6% больше анкет женщин, для курьеров и тестировщиков – на 5%, для охранников – на 4%.

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