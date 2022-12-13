НДФЛ

Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ

Имущество со сроком владения 5 лет и более не облагается НДФЛ при его продаже. Но если оно использовалось в бизнесе, норма о минимальном сроке не работает.

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Однако это не касается следующего имущества, используемого в предпринимательской деятельности:

  • жилых домов;
  • квартир;
  • комнат;
  • садовых домов;
  • транспортных средств.

Таким образом, если человек использовал дом в бизнес, он может продать его без НДФЛ и не сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Но если продажа идет в рамках предпринимательской деятельности, то надо включать этот доход в базу по налогу в соответствии с режимом налогообложения ИП. Если ИП применяет УСН, то с продажи дома будет налог по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-04-05/110555.

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