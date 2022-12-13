Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ

Однако это не касается следующего имущества, используемого в предпринимательской деятельности:
- жилых домов;
- квартир;
- комнат;
- садовых домов;
- транспортных средств.
Таким образом, если человек использовал дом в бизнес, он может продать его без НДФЛ и не сдавать декларацию 3-НДФЛ.
Но если продажа идет в рамках предпринимательской деятельности, то надо включать этот доход в базу по налогу в соответствии с режимом налогообложения ИП. Если ИП применяет УСН, то с продажи дома будет налог по УСН.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-04-05/110555.