Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ

Однако это не касается следующего имущества, используемого в предпринимательской деятельности:

жилых домов;

квартир;

комнат;

садовых домов;

транспортных средств.

Таким образом, если человек использовал дом в бизнес, он может продать его без НДФЛ и не сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Но если продажа идет в рамках предпринимательской деятельности, то надо включать этот доход в базу по налогу в соответствии с режимом налогообложения ИП. Если ИП применяет УСН, то с продажи дома будет налог по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-04-05/110555.