Зарплата

Совет Федерации принял МРОТ на 2023

С 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 рубля.

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Совфед одобрил на пленарном заседании 14 декабря новый МРОТ. Ранее закон приняла Госдума.

Нельзя платить сотрудникам меньше МРОТ, если они работают на полную ставку. От МРОТ также зависят взносы в малом бизнесе, размер добровольного взноса ИП на соцстрахование, стоимость страхового года для больничных работников по ГПХ.

Открыли набор на курс про шесть новых ФСБУ.

Новую минималку установили с учетом темпа роста МРОТ, превышающего на 3% темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения по отношению к прошлогоднему показателю.

Закон, которым утвержден прожиточный минимум на 2023 года, тоже приняли.

В нем прописано такое значение ПМ в целом по РФ:

  • на душу населения – 14 375 рублей;
  • для трудоспособного населения – 15 669 рублей;
  • для пенсионеров – 12 363 рубля;
  • для детей – 13 944 рубля.

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