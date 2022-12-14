Совет Федерации принял МРОТ на 2023

Совфед одобрил на пленарном заседании 14 декабря новый МРОТ. Ранее закон приняла Госдума.

Нельзя платить сотрудникам меньше МРОТ, если они работают на полную ставку. От МРОТ также зависят взносы в малом бизнесе, размер добровольного взноса ИП на соцстрахование, стоимость страхового года для больничных работников по ГПХ.

Открыли набор на курс про шесть новых ФСБУ.

Новую минималку установили с учетом темпа роста МРОТ, превышающего на 3% темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения по отношению к прошлогоднему показателю.

Закон, которым утвержден прожиточный минимум на 2023 года, тоже приняли.

В нем прописано такое значение ПМ в целом по РФ: