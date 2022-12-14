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Психологическая помощь в соцпакете стала самым ярким трендом на рынке труда

68% сотрудников сообщили, что им нужна помощь психолога.

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HeadHunter провел исследование и выяснил, что большинству (72%) сотрудников работодатели не предоставляют оплачиваемую программу психологической поддержки. Об этом пишут «Ведомости».

Корпоративные консультации психолога доступны только каждому десятому сотруднику служб клиентской поддержки, образовательных учреждений и госслужащему. 5% опрошенных обращаются за помощью к психологическим онлайн-консультациям.

В 2022 году запрос на получение психологической помощи стал самым ярким трендом на рынке труда. Важность психологической помощи в соцпакете отметили 68% сотрудников. Больше всего эмоциональное здоровье ценит молодое поколение (18-24 и 25-34 лет), об этом сообщили 77% и 72% опрошенных соответственно.

«Очевидно, что события текущего года и информационный фон оказывают негативное воздействие именно на молодых сотрудников», – считает Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

После февраля 2022 года 58% работодателей запланировали ввести дополнительные меры поддержки сотрудников. Из них 54% собираются предложить помощь корпоративного психолога, 52% проведут общие мероприятия, 21% – будут повышать квалификации или переквалификации, 7% – готовы к дополнительным премиям, 7% расширят ДМС, 4% предоставят дополнительные льготы.

На первое место в соцпакете психологическую помощь поставили представители сферы искусства, массмедиа, науки и образования, госслужащих, HR-менеджеров, юристов, медиков, туризма и гостинично -ресторанного бизнеса.

48% опрошенных работают без соцпакета или других форм поддержки со стороны работодателя. 28% сотрудников пользуются дополнительной медстраховкой. Чаще всего ДМС предлагают компании банковской (76%) и IT-сфер (48%), а также добывающие предприятия (53%).

Помимо соцпакета сотрудники ценят возможности карьерного роста – об этом заявила треть опрошенных (33%). Каждому четвертому (24%) доступны программы повышения квалификации, у каждого пятого (20%) есть наставничество и профессиональная переподготовка, обучение.

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