Ограничение в 3 балла для пересчета пенсии работающих пенсионеров хотят убрать

В Госдуму внесен законопроект, по которому ограничение будет общее для всех сотрудников – и молодых, и пенсионеров (10 баллов).

Речь идет о перерасчете, который делают в августе за счет взносов от прошлогодней зарплаты.

Даже если у пенсионера очень большая зарплата и в пересчете на пенсионные баллы получатся максимум (10), ему все равно начислят только 3 балла.

Кстати, максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров в 2022 году – 354 рубля 27 копеек.

В пояснительной записке к проекту есть расчет неэквивалетного определение баллов сумме уплаченных взносов.

Например, в 2022 году начисление баллов пенсионерам идет только с зарплаты в 39 тыс. рублей. Если человек зарабатывает большие, часть взносов просто «сгорает».

Эту систему пересчета взносов в баллы с обрезанием до 3 хотят поменять.

Автор законопроекта – депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Это не первая ее инициатива подобного рода.

О том, как зарплату переводят в баллы, а баллы в рубли, и других нюансах перерасчета пенсии работающих пенсионеров читайте в нашем материале «С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько».