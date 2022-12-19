Бухгалтеры уходят в аутсорс реже, чем юристы. Многие все еще боятся

Мы посчитали количество ситуаций, которые разбирали читатели «Клерка» за последний месяц в аутсорсинге. В итоге вышло, что юристов-предпринимателей пришло за советами 15 человек, а бухгалтеров – всего 11.

Больше всего, конечно, вопросов уже по текучке, вроде таких:

«Скажите, кто на аутсорсе – как подписываете в ЭДО документы? Своей ЭП или руководителя? Есть проблемы, с учётом письма ФСБ от 23.06.2022 № С-2133? Как вышли из положения?»

Но многие сомневаются в том, стоит ли вообще уходить в предпринимательство. Там ведь много нюансов. Недавно, например, всполошились самозанятые-бухгалтеры: их Росфинмониторинг обязал соблюдать 115-фз. И сложностей много, поэтому смельчаки, которые сами открывают бизнес, часто обращаются к специалистам.

В «Рейтинге компаний» на «Клерке» есть «Академия правовых и финансовых советников» – они как раз помогают с аутсорсом. Причем и юристам, и бухгалтерам.

Расскажите, аутсорсеры, работали с «Академией»? Если да, что скажете о них? Собираем ваши отзывы, оставить такой можно здесь.