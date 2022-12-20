🚫 У многих в справке 2-НДФЛ строчка с декабрем будет пустая

Но как объяснить сотрудникам, что в справке о зарплате (бывшей 2-НДФЛ) поле с декабрем будет пустое?

Обсуждение этой темы идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Лучше всего выплатить зарплату за декабрь в декабре, считают коллеги. В противном случае и сам «попадешь под раздачу» (уведомление по ЕНП + прочие «радости» нового порядка) и сотрудникам свинью подложишь (если они, например, рассчитывали на имущественный социальный вычет).

Но если выплатить в декабре – никак, то придется отражать декабрьскую зарплату по-новому.

О том, что зарплата декабря, выплаченная в январе, будет доходом 2023 года (в 6-НДФЛ и справках), ФНС заявила в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

С авансом декабря ясности нет. В основном бухгалтеры придерживаются мнения, что он вместе со второй частью зарплаты попадет в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Но предлагают и такой вариант:

Посчитать зарплату за первую половину месяца, удержать НДФЛ, применить вычеты. Тогда 2-НДФЛ в декабре будет не пустым.