Отчетность в ПФР

❗ За 2022 года надо сдавать в ПФР и ФСС отчеты по старым формам в старые сроки

С 2023 году в единый фонд СФР надо будет сдавать единую форму ЕФС-1. Но это касается только периодов в 2023 года. За отчетные периоды 2022 года (декабрь, 4 квартал, год) надо отчитываться по-старому.

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Разъяснение дает ПФР в письме от 14.12.2022 № В-109546-19/143909-22.

Сроки сдачи такие:

  • СЗВ-М за декабрь – до 16 января;
  • СЗВ-ТД по декабрьским мероприятиям – до 16 января;
  • ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года – до 20 января;
  • 4-ФСС за 2022 год – до 20 или 25 января;
  • СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год – до 1 марта.

Кстати, ПФР задали вопрос – как быть с договорами ГПХ, заключенными в 2022 году. Отчитываться по ним надо с 2023 года, но дата начала договора приходится на 2022 год. Четкого ответа на этот вопрос ПФР не дал. Ясно лишь, что в форме СЗВ-ТД за декабрь 2022 года договоры ГПХ не отражают.

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