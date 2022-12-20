❗ За 2022 года надо сдавать в ПФР и ФСС отчеты по старым формам в старые сроки

Разъяснение дает ПФР в письме от 14.12.2022 № В-109546-19/143909-22.
Сроки сдачи такие:
- СЗВ-М за декабрь – до 16 января;
- СЗВ-ТД по декабрьским мероприятиям – до 16 января;
- ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года – до 20 января;
- 4-ФСС за 2022 год – до 20 или 25 января;
- СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год – до 1 марта.
Кстати, ПФР задали вопрос – как быть с договорами ГПХ, заключенными в 2022 году. Отчитываться по ним надо с 2023 года, но дата начала договора приходится на 2022 год. Четкого ответа на этот вопрос ПФР не дал. Ясно лишь, что в форме СЗВ-ТД за декабрь 2022 года договоры ГПХ не отражают.