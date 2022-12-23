Отчетность в ПФР

В форме ЕФС-1 на россиян надо будет указывать код ГРФ

В подразделе 1 формы ЕФС-1 (который надо сдавать для сведений вместо СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ) необходимо указывать один из пяти статусов застрахованного лица и гражданство.

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Коды такие:

Код

Статус зарегистрированного лица

ГРФ

граждане РФ

ПЖИГ

иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ

ВЖИГ

иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие в РФ, а также временно пребывающие в РФ иностранные граждане-беженцы

ВПИГ

иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением ВКС), временно пребывающие в РФ

ВКС

иностранные граждане или лица без гражданства из числа ВКС, временно пребывающие в РФ

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Какие листы надо включать в ЕФС-1 при составлении отчета по каждому конкретному поводу – смотрите в нашей таблице.

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