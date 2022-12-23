В форме ЕФС-1 на россиян надо будет указывать код ГРФ

Коды такие:
Код
Статус зарегистрированного лица
ГРФ
граждане РФ
ПЖИГ
иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ
ВЖИГ
иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие в РФ, а также временно пребывающие в РФ иностранные граждане-беженцы
ВПИГ
иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением ВКС), временно пребывающие в РФ
ВКС
иностранные граждане или лица без гражданства из числа ВКС, временно пребывающие в РФ
Какие листы надо включать в ЕФС-1 при составлении отчета по каждому конкретному поводу – смотрите в нашей таблице.
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