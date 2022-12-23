У «Клерка» широкая аудитория, которая не ограничивается только бухгалтерами, пишет телеграм-канал «Как устроены медиа».

Журнал «Клерк» выходит с 2001 года. Он вырос из бухгалтерского форума и продолжает активную деятельность в интернете.

Каждый день на сайте выходит 50 единиц контента для 6 млн уникальных пользователей.

Над созданием статей и новостей трудятся 9 штатных сотрудников из офиса в Краснодаре и больше 40 внештатных авторов из разных уголков страны.

«По всем параметрам „Клерк“ – крепкое нишевое медиа. В такое можно отнести денег за рекламу, его не стыдно почитать», – отметили аналитики медиа.

Узнать больше про внутреннюю кухню нашей редакции можно из интервью Елены Балаклицкой, главного редактора «Клерка».