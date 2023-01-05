Для уехавших из России хотят повысить налог

Об этом заявил в своем Telegram спикер ГД Вячеслав Володин.

Первый замглавы фракции СР-ЗП в Госдуме Олег Нилов эту инициативу поддержал и дополнил: предложил ввести аналогичные мер для тех, кто не служил в армии, передает РИА Новости.

Пока не ясно, о каких конкретно льготах идет речь. Что касается ставки НДФЛ, то для нерезидентов она и сейчас повышенная.

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Ранее Минфин обещал сохранить НДФЛ в 13% для удаленщиков, работающих за рубежом.

В «Единой России» планируют разработать поправки в ТК, запрещающие дистанционную работу за границей для ряда специальностей.