Общество

Для уехавших из России хотят повысить налог

Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения.

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Об этом заявил в своем Telegram спикер ГД Вячеслав Володин.

Первый замглавы фракции СР-ЗП в Госдуме Олег Нилов эту инициативу поддержал и дополнил: предложил ввести аналогичные мер для тех, кто не служил в армии, передает РИА Новости.

Пока не ясно, о каких конкретно льготах идет речь. Что касается ставки НДФЛ, то для нерезидентов она и сейчас повышенная.

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