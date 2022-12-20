🔒 Внесут поправки в ТК о запрете удаленки для россиян из-за границы

Такой законопроект готовят в «Единой России». Поправки внесут в Трудовой кодекс.

Налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям, рассказал депутат от «ЕР» Андрей Исаев.

Перечень таких профессий утвердит Правительство, передает ИА ТАСС.

По мнению Исаева, инициатива направлена исключительно на то, чтобы обезопасить российских граждан, чтобы базы, например, банковские, не попали в руки мошенников.

Ранее такую идею выдвинул член СФ Андрей Клишас. Он призывал сделать нахождение уехавших за границу россиян менее комфортным. В Минцифры эту идею не поддержали.

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