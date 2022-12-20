Трудовое право

🔒 Внесут поправки в ТК о запрете удаленки для россиян из-за границы

Депутаты планируют запретить заключение трудового договора или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для налоговых нерезидентов РФ.

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🔒 Внесут поправки в ТК о запрете удаленки для россиян из-за границы
Иллюстрация: RODNAE Productions/pexels

Такой законопроект готовят в «Единой России». Поправки внесут в Трудовой кодекс.

Налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям, рассказал депутат от «ЕР» Андрей Исаев.

Перечень таких профессий утвердит Правительство, передает ИА ТАСС.

По мнению Исаева, инициатива направлена исключительно на то, чтобы обезопасить российских граждан, чтобы базы, например, банковские, не попали в руки мошенников.

Ранее такую идею выдвинул член СФ Андрей Клишас. Он призывал сделать нахождение уехавших за границу россиян менее комфортным. В Минцифры эту идею не поддержали.

Читайте нашу статью на эту тему: «Ограниченная заграницей. Запретят ли удаленку из-за рубежа и стоит ли спешить домой прямо сейчас».

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