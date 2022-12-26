Экономика России

Уехавшим из РФ отменят все преференции

Нерезиденты не смогут работать в режиме самозанятых, им поднимут налоговую ставку и отменят льготы.

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Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что сейчас разрабатывает поправки для покинувших страну. Собираются запретить нерезидентам работать в режиме самозанятых, а для ИП повысить налоги. Об этом пишет «Интерфакс».

Те, кто покинул РФ, должны оформить трудовой договор и платить налоги или зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели.

При этом им будут недоступны налоговые льготы и работа в режиме самозанятых.

«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», – сообщил Андрей Исаев.

По уже существующему закону, если человек не находится в стране шесть месяцев, то он потеряет налоговое резидентство, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%.

25 декабря 2022 года председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законопроекта об отмене преференций для покинувших страну. Он счел справедливым ввести для релокантов повышенную ставку налогообложения.

Ранее мы писали о том, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что удаленную работу для нерезидентов могут ограничить.

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