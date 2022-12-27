Чтобы не было сюрпризов с налогами – следите за кадастровой стоимостью недвижимости

В декабре 2022 года половина страны (44 региона) перешли на новых механизм оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, сообщает «RG.RU».

Переходный период для всей страны продлили до 2026 года, однако регионы самостоятельно могут начать применять новый порядок расчета кадастровой стоимости.

В 2020 году Росреестр предложил, чтобы заявления о пересмотре стоимости рассматривались не специально созданными региональными комиссиями, а сразу государственными учреждениями Росреестра.

В 2022 году уже провели переоценку кадастровой стоимости земельных участков. На 2023 год запланирована переоценка зданий, помещений и машино-мест.

Все данные об оценке недвижимости можно найти на сайте Росреестра. Там же можно следить за кадастровой стоимостью своей недвижимости, подать декларацию об объекте, а также выразить несогласие с проектным отчетом.

«Если вы хотите, чтобы все особенности были учтены, можете поучаствовать. Это доступно сегодня с точки зрения закона, с точки зрения информационной. Чтобы потом уже не реагировать, когда через год вам принесут налоговое уведомление. Лучше заранее последить за этим процессом и, по возможности, отреагировать», – посоветовал Алексей Бутовецкий, замруководителя Росреестра.

Также Алексей Бутовецкий порекомендовал следить за кадастровой стоимостью своей недвижимости, чтобы не удивляться сумме в налоговом уведомлении.

Недавно мы писали о том, что Филипп Киркоров собирается подавать в суд на ФНС из-за неправильного расчета кадастровой стоимости его двухэтажной квартиры.