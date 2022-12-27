Налог на имущество

Чтобы не было сюрпризов с налогами – следите за кадастровой стоимостью недвижимости

Это можно сделать на сайте Росреестра. Если с чем-то не согласны, там же можно подать заявление и пересчитать стоимость объектов.

Версия для печати

В декабре 2022 года половина страны (44 региона) перешли на новых механизм оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, сообщает «RG.RU».

Переходный период для всей страны продлили до 2026 года, однако регионы самостоятельно могут начать применять новый порядок расчета кадастровой стоимости.

В 2020 году Росреестр предложил, чтобы заявления о пересмотре стоимости рассматривались не специально созданными региональными комиссиями, а сразу государственными учреждениями Росреестра.

В 2022 году уже провели переоценку кадастровой стоимости земельных участков. На 2023 год запланирована переоценка зданий, помещений и машино-мест.

Все данные об оценке недвижимости можно найти на сайте Росреестра. Там же можно следить за кадастровой стоимостью своей недвижимости, подать декларацию об объекте, а также выразить несогласие с проектным отчетом.

«Если вы хотите, чтобы все особенности были учтены, можете поучаствовать. Это доступно сегодня с точки зрения закона, с точки зрения информационной. Чтобы потом уже не реагировать, когда через год вам принесут налоговое уведомление. Лучше заранее последить за этим процессом и, по возможности, отреагировать», – посоветовал Алексей Бутовецкий, замруководителя Росреестра.

Также Алексей Бутовецкий порекомендовал следить за кадастровой стоимостью своей недвижимости, чтобы не удивляться сумме в налоговом уведомлении.

Недавно мы писали о том, что Филипп Киркоров собирается подавать в суд на ФНС из-за неправильного расчета кадастровой стоимости его двухэтажной квартиры.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Заем

Займы между компаниями: налоговые риски

С особым вниманием налоговые органы относятся к сделкам по предоставлению займов между компаниями, которые не являются кредитными учреждениями. Однако организации часто берут денежный заём у субъекта, не являющегося финансовой организацией, чтобы не дожидаться одобрения кредита и не платить проценты банку. Расскажем об основных рисках, связанных с займами.

Займы между компаниями: налоговые риски
Автоматизация управленческого учета

Зачем бизнесу нужна финансовая модель на год вперёд, когда ничего нельзя прогнозировать

«Планировать сейчас невозможно» — самая частая фраза среди предпринимателей. Однако для развития своего дела собственник обязан найти время на учёт будущих денежных потоков. Чтобы следующий год прошёл гладко, без кассовых разрывов, можно воспользоваться финансовой моделью. Она поможет понять, будет ли ваша компания процветать или пора закрывать бизнес.

Зачем бизнесу нужна финансовая модель на год вперёд, когда ничего нельзя прогнозировать

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Оптимизация налогообложения

Плюсы и минусы оптимизации налогов в частном бизнесе

Развитие частного бизнеса приводит к увеличению прибыли и росту налоговых платежей. И каждый коммерсант рано или поздно задумывается о том, насколько оптимальна налоговая нагрузка на его бизнес. Проанализируем доводы в пользу минимизации налогов и риски, которые возникают при попытке сэкономить на налогах.

Плюсы и минусы оптимизации налогов в частном бизнесе
Читать еще