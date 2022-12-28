⏪ Декабрьская зарплата со ставкой НДФЛ 15% трансформируется в январский доход под 13%

Речь идет о сотрудниках с высокой зарплатой, у которых в 2022 году доход уже перешагнул за 5 млн рублей.

Проблемой поделилась подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер в 1С начислила зарплату за первую половину месяца и выплатила аванс. Потом при начислении зарплаты за декабрь НДФЛ за весь месяц рассчитался по ставке 13%, хотя доход сотрудника в 2022 давно уже больше 5 млн рублей и аванс уже выплачен в декабре 2022 года.

Коллеги в ходе обсуждения этой проблемы пояснили, что так и должно быть.

Хотя аванс и выплачен в декабре, вся зарплата будет считаться доходом 2023 года, если вторая часть будет выплачена в январе. И весь НДФЛ со всей зарплаты за декабрь будет исчислен в январе 2023 года.

Такие же разъяснения дают и налоговики.

В таком случае строчка с декабрем в справке (которая теперь вместо 2-НДФЛ) будет пустая.