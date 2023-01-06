Прием на работу

С 1 января 2023 года работодатели должны вести трудовые книжки на новых бланках

Новая форма утверждена приказом Минтруда от 19.05.2021 г. № 320н и действует еще с 1 сентября 2021 года. Но обязанность заполнять новую форму появилась именно с января 2023 года (п. 3 постановления Правительства от 24.07.2021 г. № 1250).

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Менять бумажные трудовые книжки сотрудников на новые бланки не нужно. Книжки старого образца продолжают действовать.

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Если при приеме на работу человек принесет трудовую книжку старого образца, примите ее и внесите в нее запись о приеме в обычном порядке. Заводить для сотрудника книжку на новом бланке в этом случае не понадобится.

А вот если трудовая книжка утеряна или пришла в негодность, то оформите сотруднику дубликат трудовой книжки на новом бланке.

Закупить новые бланки бумажных трудовых книжек и вкладышей можно у изготовителя или у официальных распространителей (приказ Минфина от 11.04.2022 г. № 55н). До 2023 года изготовлением бланков занималось только объединение «ГОЗНАК». А теперь изготовителем может быть любой хозяйствующий субъект, выполняющий условия технических требований.

Помните: если соискатель устраивается на работу в первый раз, то бумажную трудовую ему заводить вообще не нужно. Внесите запись о его работе в электронные сведения о трудовой деятельности и заведите электронную трудовую. Ведь с 1 января 2021 года для впервые трудоустроенных работников работодатели не оформляют и не ведут бумажные трудовые книжки (ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ).

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