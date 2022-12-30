При выплате компенсации дистанционщику надо придерживаться норм ТК, НК и закона о бухучете: совет от Минтруда

Порядок, сроки и размеры компенсации определяются колдоговором, локальным нормативным актом, трудовым договором, допсоглашением к трудовому договору.

Это верно с точки зрения трудового права.

Однако Минфин и ФНС неоднократно заявляли, что такие расходы должны быть подтверждены документально, чтобы их можно было учитывать для налога на прибыль и не платить с них НДФЛ и взносы.

Но как быть, если документов на расходы у сотрудника нет? Такой вопрос задали Минтруду.

Четкого ответа на этот вопрос не последовало. В письме от 05.12.2022 № 14-2/ООГ-7551 Минтруд дал такой совет:

работодатель обязан руководствоваться как требованиями ТК РФ, так и: нормами НК РФ (например, статья 252 НК);

нормативкой по бухучету (например, статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Кстати, Минфин хочет установить необлагаемый норматив такой компенсации – 35 рублей в день. Пока это только проект, который еще не внесен в Госдуму.