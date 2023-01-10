Кадры

31% бухгалтеров называют себя суеверными

Больше всего суеверия распространены среди медсестер и продавцов, меньше всего – среди программистов и маркетологов.

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Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, представители каких профессий относят себя к суеверным людям. Результаты опроса есть в распоряжении «Клерка».

В 2022 году 31% опрошенных бухгалтеров считают себя суеверными, тогда как в 2020 году таких было 30%.

Не доверяют суевериям 52% всех опрошенных, тогда как 27% называют себя суеверными.

Больше всего суеверных людей среди медсестер (42%), продавцов-консультантов (39%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 38%).

Меньше всего суеверия распространены среди программистов (16%), менеджеров по маркетингу (16%) и аналитиков (17%).

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Кадры
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