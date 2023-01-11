Самозанятые

Самозанятых становится все больше, несмотря на сложности в работе с ними

Топ сложностей последнего времени: ужесточение контроля ФНС за договорами с самозанятыми, новые сроки уплаты налога из-за ЕНП, 115-фз для самозанятых бухгалтеров. Но несмотря на все это, за 2022 год число самозанятых в России выросло больше чем до 6 миллионов.

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За 2022 года в России стало больше 6 миллионов самозанятых. Отметка в 6 млн была пройдена в октябре, сообщает ФНС.

Средний чек на услуги самозанятых составляет 1 600 рублей по данным налоговой.

Бизнес все активнее включается в работу с такими заказчиками, а потому возникает вопрос: как работать правильно и не наткнуться на проблемы? Многие выбирают для работы специальные платформы – так проще и чеки держать в голове, и договоры правильно оформлять, и оплату проводить.

Расскажите, как вам, например, платформа «Мои самозанятые»? Пользуетесь ли сами, или, может быть, слышали рекомендации?

На «Клерке» у них, кстати, есть полезный блог. Вот парочка самых читаемых постов:

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Самозанятые
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