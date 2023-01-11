Самозанятых становится все больше, несмотря на сложности в работе с ними

За 2022 года в России стало больше 6 миллионов самозанятых. Отметка в 6 млн была пройдена в октябре, сообщает ФНС.

Средний чек на услуги самозанятых составляет 1 600 рублей по данным налоговой.

Бизнес все активнее включается в работу с такими заказчиками, а потому возникает вопрос: как работать правильно и не наткнуться на проблемы? Многие выбирают для работы специальные платформы – так проще и чеки держать в голове, и договоры правильно оформлять, и оплату проводить.

Расскажите, как вам, например, платформа «Мои самозанятые»? Пользуетесь ли сами, или, может быть, слышали рекомендации?

Оставить отзывы о компании можно здесь.