Долгосрочные отношения между самозанятым и заказчиком: чем это грозит

Представим ситуацию:

Компания искала внештатника для наполнения своего корпоративного сайта статьями. Написанные тексты и ответственный подход самозанятого исполнителя понравились заказчику, он хочет заключить более длительный договор с копирайтером, чтобы пополнять свой блог отличными статьями.

Законно ли такое долговременное сотрудничество с самозанятым?

ФНС дает разъяснение, что никаких ограничений по длительности сотрудничества самозанятого с одним и тем же заказчиком нет. Главное – не заключать бессрочный договор и исключить любые признаки трудовых отношений.

Обоснование:

«Согласно части 1 статьи 6 закона № 422-ФЗ физическое лицо вправе применять специальный налоговый режим НПД при соблюдении положений Закона № 422-ФЗ и оказывать услуги в том числе одному заказчику, если отношения между плательщиком НПД и этим заказчиком не имеют признаков трудовых отношений в соответствии с ТК. Налоговые органы будут анализировать взаимодействие самозанятого с юридическим лицом.

Так как согласно пункту 8 части 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ не признаются объектом налогообложения доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад».

Признаки подмены трудового договора

Ежемесячная оплата, включение в график отпусков или оформленный на длительный срок пропуск самозанятому перевозчику на территорию заказчика – все это может стать поводом для камеральной проверки со стороны налоговой.

В письме ФНС № ЕА-4-15/4674 от 15 апреля 2022 «О направлении информации по проведению налогового контроля по НПД» указанно, что будет считаться признаками трудовых отношений с самозанятыми.

Во время камеральных проверок налоговые инспекторы будут учитывать эти пункты:

В договоре прописаны работы определенного рода, а не разовое задание. Прописана ежемесячная оплата в установленном размере. Самозанятый подчиняется внутреннему трудовому распорядку. Самозанятый работает только с одним заказчиком. Договор заключен на 1 год и систематически перезаключается на год. Оплата его услуг сопоставима по размеру с зарплатой сотрудников этой фирмы. Самозанятый использует движимое имущество компании наравне с сотрудниками и возложена материальная ответственность.

Доказательствами также будут оформленный на длительный период пропуск на территорию заказчика, журнал проведения инструктажа на рабочем месте и другие документы, демонстрирующие трудовые отношения между компанией и самозанятым грузоперевозчиком.

Что нельзя прописывать в договоре с самозанятыми

Трудовые функции

Нельзя писать, что самозанятый будет работать водителем, курьером, дизайнером, копирайтером. Но можно указать какие задачи должны быть выполнены, а более подробное описание задачи указать в задании, которое будет является неотъемлемой частью договора.

Например в договоре указать, что самозанятый оказывает услуги по доставке товаров в соответствии с полученным заданием, а в задании описать конкретную задачу:

«перевезти товар со склада, расположенного по адресу __ в магазин, расположенного по адресу ___ не позднее срока ___».

Либо в договоре указать перечень задач, которые самозанятый должен выполнить за определенный период времени.

Ежемесячная оплата

Нельзя писать, что самозанятый получит оплату 5 и 20 числа. Оплата должна быть привязана к конкретному результату работы либо результатам работ.

Правила внутреннего распорядка

Нельзя писать, что самозанятый обязан приходить на склад, в офис к 8:00, подчиняться начальнику.

При этом закон не запрещает работать с самозанятым по оферте/правилам, которой тот соглашаются следовать.

Например, самозанятый водитель регистрируется в сервисе грузоперевозок и работает по общим для всех правилам.

Обязанности компании обеспечить ресурсами для работы

Нельзя писать, что компания предоставит самозанятому автомобиль, компьютер или будет оплачивать интернет или дизайнерские программы корпоративной картой, налоговая может счесть это признаком трудовых отношений.

Однако закон не запрещает самозанятому взять автомобиль или ноутбук в аренду у той же компании за деньги.

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