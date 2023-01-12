Проверка контрагентов

Налоговики в 2023 году будут по-прежнему трясти бизнес с подозрительными контрагентами. Где их проверить?

Расскажите, какими сервисами для проверки контрагентов пользуетесь?

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Налоговики в 2023 году будут по-прежнему трясти бизнес с подозрительными контрагентами. Где их проверить?

Эксперты наперебой твердят: внимательность к контрагентам – самый главный шаг к безопасности бизнеса. Потому что налоговые проверки по-прежнему будут идти по всем цепочкам сомнительных сделок.

Мало того: законодатели решили ужесточить уголовную ответственность за махинации.

Мы решили узнать: где проверяете контрагентов вы и что вам с этим помогает.

В нашем «Рейтинге компаний» есть сервис «Контрагент.рф». Оценки им ставят высокие, но вот отзывы не пишут.

На «Клерке» «Контрагент.рф» ведет свой блог, вот парочка постов:

Поделитесь, пользуетесь их услугами? Если да, то как вам?

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