Налоговики в 2023 году будут по-прежнему трясти бизнес с подозрительными контрагентами. Где их проверить?

Эксперты наперебой твердят: внимательность к контрагентам – самый главный шаг к безопасности бизнеса. Потому что налоговые проверки по-прежнему будут идти по всем цепочкам сомнительных сделок.

Мало того: законодатели решили ужесточить уголовную ответственность за махинации.

Мы решили узнать: где проверяете контрагентов вы и что вам с этим помогает.

В нашем «Рейтинге компаний» есть сервис «Контрагент.рф». Оценки им ставят высокие, но вот отзывы не пишут.

Поделитесь, пользуетесь их услугами? Если да, то как вам?