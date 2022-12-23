Когда трехлетний срок для вычета НДС можно продлить

Общие правила

НДС к вычету обычно заявляют в том квартале, в котором выполнены все обязательные условия для этого. За прошлые периоды вычеты по НДС можно при определенных обстоятельствах.

В течение трех лет можно заявить к вычету «входной» НДС:

по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам;

при ввозе товаров на российскую территорию.

Указанные три года считаются с даты оприходования указанных объектов, и последним кварталом будем считаться тот, на который приходится окончание трехлетнего срока (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК, разъяснения Минфина от 12.05.2015 № 03-07-11/27161).

Трехлетний срок не применяется по отношению к НДС, который (п. 1.1 ст. 172 НК):

В вышеперечисленных случаях право на НДС-вычет возникает в том квартале, когда все условия ст. 171, 172 НК выполнены (см. разъяснения ФНС от 08.10.2021 № БВ-4-3/14235).

Для полноты картины отметим, что вычет по «входному» НДС продавец может предъявить в течение одного года при возврате:

аванса покупателю

или

товаров покупателем (отказе от товара, работы, услуг).

Годичный срок начинает исчисляться с даты отказа покупателя.

Нередко налогоплательщики полагают, что при расторжении договора купли-продажи происходит обратная реализация товара, поэтому должен применяться трехлетний срок на предъявление к вычету НДС.

ВС указал: закон устанавливает особые правила для корректировки ранее начисленного продавцом НДС при возврате товара. Эти суммы могут быть заявлены к вычету лишь при условии отражения операций по возврату в бухучете и не позднее года с момента возврата товара (определение ВС от 12.02.2020 № 310-ЭС19-27513).

Это общие правила, но на практике возможны ситуации, когда срок для вычета НДС можно продлить.

Не стоит усугублять проблемы, связанные с возмещением НДС, имея дело с недобросовестными контрагентами. Платформа Контрагент.рф позволит вам выявить налоговые риски до того, как их обнаружат налоговики.

В получении вычета препятствовали налоговики

Вот показательный пример из судебной практики. По итогам камеральной проверки за IV квартал 2018 года был вынесен отказ в вычете «входного» НДС, счет-фактура по сумме которого предъявлялась к вычету в 2016 году, что привело к образованию двойного вычета.

Налогоплательщик пояснил: в 2016 году он получил отказ в вычете по причине совершения ошибок со стороны бухучета (неправильное указание бухгалтерских счетов: вместо счета ОС использован счет для учета инвентаря). Арбитражный суд в 2018 году отменил решение ИФНС, потому-то НДС был предъявлен к вычету снова. Спор дошел до ВС, который указал на следующие моменты:

Обязанность действовать добросовестно – универсальная, и налоговиков касается тоже (п. 1 ст. 2 НК, определение ВС от 28.02.2020 № 309-ЭС19-21200).

Именно неправомерные действия налоговиков (их неправомерность подтверждена решением суда) стали причиной формирования недоимки у налогоплательщика.

Факт получения налогоплательщиком незаконной выгоды не доказан.

Следовательно, нет оснований карать добросовестного налогоплательщика за ошибки налоговиков, поскольку это несовместимо с законностью, принципами добросовестности налогового администрирования и т .п. (определение ВС от 23.03.2022 № 306-ЭС21-26423).

Получению вычетов помешали объективные обстоятельства

Организации – поставщик и покупатель, – не смогли согласовать объемы услуг по передаче электроэнергии, причем спор шел по поводу сумм за февраль-март 2017 года. Разногласие разрешил суд, который вынес решение в пользу покупателя, но лишь 13.06.2018. Решение вступило в силу, покупатель подал уточненную декларацию по НДС за I квартал 2017 года 17.06.2020.

Налоговики отказали в вычетах: срок для подачи уточненки истек, вычет уже невозможен.

Однако суд встал на сторону налогоплательщика:

до 13.06.2018, строго говоря, у него и не было прав на вычет;

после появления данного права и следует рассчитывать три года;

17.06.2020 находится в пределах данного периода.

Вывод: уточненная декларация подана вовремя, ИФНС обязана ее принять (постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.10.2022 № А15-3694/2021).

Подчеркнем в связи с этим сугубо практический момент: решающее значение имеет именно судебное решение, а не факт переговоров. Во-первых, право на вычет появляется лишь с даты вступления в силу соответствующего судебного решения. Во-вторых, не следует использовать вычет до того, как суд вынесет решение, поскольку налоговики получат весомый аргумент в свою пользу (см. определение ВС от 25.07.2018 № 308-КГ18-2949).

Надоели бесконечные претензии налоговиков? Возможности платформы Контрагент.рф позволят узнать причины и получить рекомендации по исправлению ситуации до того, как конфликт перейдет в «горячую» стадию.

Чем платформа Контрагент.рф отличается от информационных ресурсов где формируются сведения об организациях, в отношении которых, налоговыми службами через каналы ТКС передана информация о наличии несформированного источника для применения вычета по НДС:

Платформа не состоит и никогда не присоединится к всевозможным хартиям и ассоциациям добросовестных налогоплательщиков. Наш пользователь не дает «Согласия налогоплательщика» (плательщика страховых взносов) на признание части сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 1110058, утвержденная Приказом ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615). Платформа не требует направлять по телекоммуникационным каналам в налоговую письмо с запросом об информировании о несформированных источниках для принятия к вычету сумм НДС по цепочке поставщиков. Мы не участвуем в судебных и досудебных делопроизводствах в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно пояснений, согласно которым, налоговым «разрывом» признается отсутствие источника для вычета по НДС не только в отношении прямой сделки налогоплательщика с поставщиком, но и в ситуации, когда поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по цепочке хозяйственных операций. Мы не предоставляем демо-доступа с ограниченным функционалом, а предлагаем сразу получить за 1 рубль мониторинг контрагентов на предмет недобросовестности и участие в схемах по несформированному источнику применения вычета по НДС в формате оповещения. А полный функционал доступен по годовым подпискам. Мы не требуем никаких согласий в письменном виде между всеми контрагентами, в цепочке операций которых может присутствовать фактор налогового «разрыва». Уникальность платформы в том, что, не дожидаясь уведомления или приглашения фискального органа в отношении/или наличии несформированного источника применения вычета по НДС по цепочке операций, наш пользователь заранее узнает о данной проблеме, не теряя драгоценного времени на ее скорейшее решение. Наша миссия создание открытого бизнес-сообщества предпринимателей на базе одной платформы, где каждый ее пользователь информирует остальных, о критических и значимых событиях в жизни его контрагентов и последующих цепочек взаимосвязей.

Наша цель – уберечь и заранее предупредить бизнес о последствиях или негативных факторах при взаимодействии с контрагентами, налоговый вычет которых может быть поставлен под сомнение фискальными и правоохранительными органами.