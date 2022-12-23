Когда трехлетний срок для вычета НДС можно продлить

Общие правила
НДС к вычету обычно заявляют в том квартале, в котором выполнены все обязательные условия для этого. За прошлые периоды вычеты по НДС можно при определенных обстоятельствах.
В течение трех лет можно заявить к вычету «входной» НДС:
по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам;
при ввозе товаров на российскую территорию.
Указанные три года считаются с даты оприходования указанных объектов, и последним кварталом будем считаться тот, на который приходится окончание трехлетнего срока (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК, разъяснения Минфина от 12.05.2015 № 03-07-11/27161).
Трехлетний срок не применяется по отношению к НДС, который (п. 1.1 ст. 172 НК):
был уплачен налоговыми агентами, указанными в п. 2, 3, 6, 6.1, 6.2 ст. 161 (п. 3 ст. 171 НК) или в п. 8 ст. 161 НК (п. 3 ст. 171 НК);
исчислен с полученных авансов продавцом (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК);
предъявлен покупателю при перечислении авансов (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК);
принят к вычету налогоплательщиком, получившим в качестве вклада в УК имущество, НМА и имущественные права, который к тому же был акционером восстановлен (п. 11 ст. 171 НК).
В вышеперечисленных случаях право на НДС-вычет возникает в том квартале, когда все условия ст. 171, 172 НК выполнены (см. разъяснения ФНС от 08.10.2021 № БВ-4-3/14235).
Для полноты картины отметим, что вычет по «входному» НДС продавец может предъявить в течение одного года при возврате:
аванса покупателю
или
товаров покупателем (отказе от товара, работы, услуг).
Годичный срок начинает исчисляться с даты отказа покупателя.
Нередко налогоплательщики полагают, что при расторжении договора купли-продажи происходит обратная реализация товара, поэтому должен применяться трехлетний срок на предъявление к вычету НДС.
ВС указал: закон устанавливает особые правила для корректировки ранее начисленного продавцом НДС при возврате товара. Эти суммы могут быть заявлены к вычету лишь при условии отражения операций по возврату в бухучете и не позднее года с момента возврата товара (определение ВС от 12.02.2020 № 310-ЭС19-27513).
Это общие правила, но на практике возможны ситуации, когда срок для вычета НДС можно продлить.
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В получении вычета препятствовали налоговики
Вот показательный пример из судебной практики. По итогам камеральной проверки за IV квартал 2018 года был вынесен отказ в вычете «входного» НДС, счет-фактура по сумме которого предъявлялась к вычету в 2016 году, что привело к образованию двойного вычета.
Налогоплательщик пояснил: в 2016 году он получил отказ в вычете по причине совершения ошибок со стороны бухучета (неправильное указание бухгалтерских счетов: вместо счета ОС использован счет для учета инвентаря). Арбитражный суд в 2018 году отменил решение ИФНС, потому-то НДС был предъявлен к вычету снова. Спор дошел до ВС, который указал на следующие моменты:
Обязанность действовать добросовестно – универсальная, и налоговиков касается тоже (п. 1 ст. 2 НК, определение ВС от 28.02.2020 № 309-ЭС19-21200).
Именно неправомерные действия налоговиков (их неправомерность подтверждена решением суда) стали причиной формирования недоимки у налогоплательщика.
Факт получения налогоплательщиком незаконной выгоды не доказан.
Следовательно, нет оснований карать добросовестного налогоплательщика за ошибки налоговиков, поскольку это несовместимо с законностью, принципами добросовестности налогового администрирования и т .п. (определение ВС от 23.03.2022 № 306-ЭС21-26423).
Получению вычетов помешали объективные обстоятельства
Организации – поставщик и покупатель, – не смогли согласовать объемы услуг по передаче электроэнергии, причем спор шел по поводу сумм за февраль-март 2017 года. Разногласие разрешил суд, который вынес решение в пользу покупателя, но лишь 13.06.2018. Решение вступило в силу, покупатель подал уточненную декларацию по НДС за I квартал 2017 года 17.06.2020.
Налоговики отказали в вычетах: срок для подачи уточненки истек, вычет уже невозможен.
Однако суд встал на сторону налогоплательщика:
до 13.06.2018, строго говоря, у него и не было прав на вычет;
после появления данного права и следует рассчитывать три года;
17.06.2020 находится в пределах данного периода.
Вывод: уточненная декларация подана вовремя, ИФНС обязана ее принять (постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.10.2022 № А15-3694/2021).
Подчеркнем в связи с этим сугубо практический момент: решающее значение имеет именно судебное решение, а не факт переговоров. Во-первых, право на вычет появляется лишь с даты вступления в силу соответствующего судебного решения. Во-вторых, не следует использовать вычет до того, как суд вынесет решение, поскольку налоговики получат весомый аргумент в свою пользу (см. определение ВС от 25.07.2018 № 308-КГ18-2949).
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Чем платформа Контрагент.рф отличается от информационных ресурсов где формируются сведения об организациях, в отношении которых, налоговыми службами через каналы ТКС передана информация о наличии несформированного источника для применения вычета по НДС:
Платформа не состоит и никогда не присоединится к всевозможным хартиям и ассоциациям добросовестных налогоплательщиков.
Наш пользователь не дает «Согласия налогоплательщика» (плательщика страховых взносов) на признание части сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма по КНД 1110058, утвержденная Приказом ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615).
Платформа не требует направлять по телекоммуникационным каналам в налоговую письмо с запросом об информировании о несформированных источниках для принятия к вычету сумм НДС по цепочке поставщиков.
Мы не участвуем в судебных и досудебных делопроизводствах в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно пояснений, согласно которым, налоговым «разрывом» признается отсутствие источника для вычета по НДС не только в отношении прямой сделки налогоплательщика с поставщиком, но и в ситуации, когда поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по цепочке хозяйственных операций.
Мы не предоставляем демо-доступа с ограниченным функционалом, а предлагаем сразу получить за 1 рубль мониторинг контрагентов на предмет недобросовестности и участие в схемах по несформированному источнику применения вычета по НДС в формате оповещения. А полный функционал доступен по годовым подпискам.
Мы не требуем никаких согласий в письменном виде между всеми контрагентами, в цепочке операций которых может присутствовать фактор налогового «разрыва».
Уникальность платформы в том, что, не дожидаясь уведомления или приглашения фискального органа в отношении/или наличии несформированного источника применения вычета по НДС по цепочке операций, наш пользователь заранее узнает о данной проблеме, не теряя драгоценного времени на ее скорейшее решение.
Наша миссия создание открытого бизнес-сообщества предпринимателей на базе одной платформы, где каждый ее пользователь информирует остальных, о критических и значимых событиях в жизни его контрагентов и последующих цепочек взаимосвязей.
Наша цель – уберечь и заранее предупредить бизнес о последствиях или негативных факторах при взаимодействии с контрагентами, налоговый вычет которых может быть поставлен под сомнение фискальными и правоохранительными органами.