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Роструд напомнил о субсидиях тем, кто берет на работу молодых сотрудников

Найти работников нужно через центр занятости, оформить его на полный рабочий день и обеспечить заплату не ниже МРОТ.

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Работодатели, которые взяли на работу молодых людей в возрасте до 30 лет, могут получить субсидии от государства. Об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.

На субсидии могут также претендовать работодатели, которые трудоустроили выпускников без опыта работы.

Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда и выплачивается поэтапно:

  • первый платеж – через 1 месяц после трудоустройства;
  • второй – через 3 месяца;
  • третий – через 6 месяцев.

Чтобы получить субсидии, нужно подать заявление о поиске работников. Затем служба занятости подберет сотрудников, которых нужно оформить на полный рабочий день. Заработная плата принятых на работу не должна быть ниже величины МРОТ.

Через месяц после трудоустройства сотрудника можно подать заявление на возмещение затрат в Социальный фонд России. Там проверят документы и примут решение о начислении субсидий.

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Источник:
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Рубрика:
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