Губернатор Ивановской области предложил налоги с удаленщиков отправлять в бюджет по месту жительства

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил поменять схему выплаты налогов за удаленных работников, пишет «РБК».

Он считает, что налоги с людей, которые работают удаленно, должны поступать в бюджеты по месту жительства сотрудников.

«Можно жить в малом городе, потреблять социальные услуги там, но работать, например, дистанционно на компанию в крупном мегаполисе. Справедливо, чтобы налог в таком случае зачислялся в бюджет региона и того муниципалитета, где человек живет», – сообщил Станислав Воскресенский.

Сейчас налоги идут в бюджет региона, где располагаются компании работодателей.

Также Станислав Воскресенский заявил, что крупные города могли бы добровольно вкладывать финансы в развитие регионов.