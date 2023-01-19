Кадры

Большинство сотрудников не отдыхают от работы даже в выходные

Они постоянно читают рабочие чаты, отвечают на звонки и доделывают задачи, когда рабочее время закончилось.

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49% сотрудников продолжают думать о работе в выходные, в праздники и даже во время отпуска, сообщает аналитический центр «АльфаСтрахование». Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Около 20% опрошенных доделывают свои задачи, когда рабочее время уже закончилось. 17% сообщили, что в выходные и во время отпуска постоянно находятся на связи, чтобы решать точечные вопросы. 98% постоянно читают рабочие чаты вне работы для решения срочных проблем.

«Непрерывно работающий человек больше подвержен стрессу, менее мотивирован и творчески мобилен. От постоянной усталости снижается и креативность, и продуктивность», – заявила Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».

37% опрошенных пожаловались на сверхусталость и моральное опустошение. 18% хотели бы поменять рабочий процесс, чтобы отдыхать в выходные и не отвечать на звонки и сообщения.

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