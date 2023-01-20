Банки

Банковские сервисы будут работать через Телеграм

Альфа-банк и Промсвязьбанк начали расширять возможность своих банковских сервисов в мессенджере Телеграм.

Версия для печати

Банки стали запускать свои сервисы и расширять их возможности в мессенджере Телеграм, сообщают «РИА Новости».

С 2020 года Альфа-банк работает с Телеграм, а в конце 2022 года объявил о проекте банкинга в нем.

Сначала запустили самую популярную услугу – уведомления о тратах и поступлениях через мессенджер. Банк тестирует денежные переводы, просмотр баланса и реквизитов.

В 2021 году Промсвязьбанк создал бизнес-ассистента в Телеграм. Предприниматели могут выставлять счета, проводить оплату по QR-коду, файлу или фото, а также отправлять платежи в бюджет.

Банк работает над запуском в Телеграм платежей по шаблонам и свободным реквизитам.

Ранее мы писали, что ВТБ впервые запускает полноценный онлайн-банк в Телеграм.

«Уралсиб» и Росбанк сообщили, что не собираются развивать банкинг в Телеграм.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Все меньше работодателей профилактируют харассмент в компании. Опрос

И женщины, и мужчины могут столкнуться с сексуальными домогательствами на работе. Практику борьбы с харассментом привели иностранные компании. Но многие ушли в прошлом году и все меньше работодателей готовы уберечь наемных сотрудников от травмирующих инцидентов.

Зал для митапов для команды «Клерка»

Давно не открывал нашу душу нашей аудитории. А наша душа «Клерка» состоит из металла, бронированного стекла и бетона. Ну еще из кирпичей, розеток и плиточной затирки.

Зал для митапов для команды «Клерка»

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Мобилизация

Отсрочка от весеннего призыва – 2023 для ИТ-специалистов: Минцифры запускает прием заявлений по измененным правилам

Не рано ли говорить о весне и на такую тему? Только встретили новый год. Нет, не рано. Время быстротечно. И это подтверждает Минцифры, которое обнародовало, что совсем скоро начнет принимать заявления от ИТ-специалистов на отсрочку от весеннего призыва.

Отсрочка от весеннего призыва – 2023 для ИТ-специалистов: Минцифры запускает прием заявлений по измененным правилам
Читать еще