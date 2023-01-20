Банковские сервисы будут работать через Телеграм

Банки стали запускать свои сервисы и расширять их возможности в мессенджере Телеграм, сообщают «РИА Новости».

С 2020 года Альфа-банк работает с Телеграм, а в конце 2022 года объявил о проекте банкинга в нем.

Сначала запустили самую популярную услугу – уведомления о тратах и поступлениях через мессенджер. Банк тестирует денежные переводы, просмотр баланса и реквизитов.

В 2021 году Промсвязьбанк создал бизнес-ассистента в Телеграм. Предприниматели могут выставлять счета, проводить оплату по QR-коду, файлу или фото, а также отправлять платежи в бюджет.

Банк работает над запуском в Телеграм платежей по шаблонам и свободным реквизитам.

Ранее мы писали, что ВТБ впервые запускает полноценный онлайн-банк в Телеграм.

«Уралсиб» и Росбанк сообщили, что не собираются развивать банкинг в Телеграм.