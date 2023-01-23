Работаете с самозанятыми через Рокет Ворк? Расскажите, как вам

Поэтому многие компании всерьез задумываются о работе с самозанятыми через специальные платформы. Так легче найти подходящего внештатника, оформить с ним договор и контролировать работу, выплаты и чеки.

Может быть, вы не только читали блог компании, но еще и используете их платформу для работы со своими самозанятыми? Расскажите, как вам процесс: мы как раз собираем отзывы в «Рейтинг компаний». Обязательно им передадим :)