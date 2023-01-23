Самозанятые

Работаете с самозанятыми через Рокет Ворк? Расскажите, как вам

Все больше небольших задач бизнес передает внештатным исполнителям. Ведь гораздо проще доверить профессиональному редактору-самозанятому написать статью о вашем предприятии, чем поручить то же самое какому-нибудь менеджеру продаж. Но чем больше внештатников, тем сложнее становится контролировать процесс.

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Работаете с самозанятыми через Рокет Ворк? Расскажите, как вам
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Поэтому многие компании всерьез задумываются о работе с самозанятыми через специальные платформы. Так легче найти подходящего внештатника, оформить с ним договор и контролировать работу, выплаты и чеки.

У Рокет Ворк на «Клерке» есть свой блог: там они делятся своим богатым опытом организации работы с внештатниками. Вот парочка интересных статей:

Может быть, вы не только читали блог компании, но еще и используете их платформу для работы со своими самозанятыми? Расскажите, как вам процесс: мы как раз собираем отзывы в «Рейтинг компаний». Обязательно им передадим :)

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Самозанятые
Связано с компанией: Рокет Ворк
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