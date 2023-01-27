Банки вышли на прибыль в 203 млрд рублей

За 2022 год банковский сектор полностью компенсировал убыток первого полугодия и вышел на прибыль в размере 203 млрд рублей, сообщается на сайте Центробанка.

Из-за валютной переоценки убытки первого полугодия 2022 года превышали 1,5 трлн рублей. Однако в декабре 2022 года прибыль банков достигла 342 млрд рублей.

Отметим, что из всего банковского сектора отчитался о прибыли за 2022 год только «Сбер», он получил 300 млрд рублей.

В декабре 2022 года корпоративный портфель кредитных организаций вырос на 2,1%, а за весь год – на 14,3%. В 2021 году рост составил 11,7%.

Также банки побили рекорд по выдаче ипотеки. Портфель по этому типу кредитов за декабрь вырос на 3,3% и за год достиг 20%. Это несколько ниже показателя за 2021 год, тогда прирост ипотечного кредитования был 31%.

Доля потребительских кредитов за 2022 год выросла только на 3%.

Средства населения в банках за прошлый год увеличились на 6,9%. Тогда как прирост в 2021 году был 5,7%.