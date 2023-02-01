Каждый второй мужчина готов взять декретный отпуск

43% мужчин не исключают возможность уйти в декрет вместо супруги. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
В 2022 году в каждой шестой компании мужчина отправлялся в отпуск по уходу за ребенком.
Не собираются уходить в декрет 34% опрошенных мужчин, а 23% скорее исключают такую возможность. Участники опроса считают, что мужской декрет противоречит традиционному восприятию семейного уклада.
«Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», – прокомментировал опрошенный.
Ранее мы писали, что в Госдуме разрабатывают законопроект, по которому мужчина обязан уходить в декретный отпуск хотя бы на несколько месяцев.