Декретный отпуск

Каждый второй мужчина готов взять декретный отпуск

Уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласны 43% мужчин. Остальные считают, что это противоречит традиционному семейному укладу.

Версия для печати

43% мужчин не исключают возможность уйти в декрет вместо супруги. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

В 2022 году в каждой шестой компании мужчина отправлялся в отпуск по уходу за ребенком.

Не собираются уходить в декрет 34% опрошенных мужчин, а 23% скорее исключают такую возможность. Участники опроса считают, что мужской декрет противоречит традиционному восприятию семейного уклада.

«Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», – прокомментировал опрошенный.

Ранее мы писали, что в Госдуме разрабатывают законопроект, по которому мужчина обязан уходить в декретный отпуск хотя бы на несколько месяцев.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки

По новому разъяснению ФНС для уменьшения налогов по УСН и ПСН уплачивать фиксированные взносы надо не на ЕНП платежкой со статусом 01, а на конкретный КБК платежкой со статусом 02.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Резюме бухгалтера

📋 Показываем, как бухгалтеру качественно написать «О себе» в резюме или презентации

По привычке при общении с работодателями или будущими заказчиками вы заявляете о себе и говорите о действиях. Но противоположную сторону в этом разговоре интересуют результаты. Вот пример.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Камеральные налоговые проверки

Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации

Первый квартал – сезон камеральных проверок. Отчетность за прошлый год сдают большинство организаций и некоторые ИП. Расскажем, что из себя представляет камеральная налоговая проверка и как она проводится.

Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации
Больничные

Какие делают проводки по больничному листу

Проводки по больничному листу зависят от многих факторов, например, от того, из какого источника начисляется пособие, какой вид деятельности ведет предприятие, в каком регионе находится и т. д. В статье рассмотрены возможные варианты отражения начисления, оплаты и возмещения больничного в бухгалтерском учете.

Какие делают проводки по больничному листу

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП

Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом через синхронизацию данных.

Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП
Читать еще