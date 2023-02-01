Роспотребнадзор сообщил, что маркетплейсы не должны брать деньги за возврат товара

Продавцы или маркетплейсы при возврате некачественного товара не могут взимать или удерживать денежные средства покупателей, напомнил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

«У потребителя есть неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс», – сказано в сообщении.

Маркетплейс обязан принять товар с недостатками, вернуть его продавцу, который проверит качество. При этом покупателю возместят стоимость товара, если он оказался бракованным.

Ранее мы писали, что Wildberries начал списывать деньги за ошибочно доставленный или бракованный товар.