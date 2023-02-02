Каждый второй соискатель ищет работу с ДМС

Каждый второй опрошенный сообщил, что наличие ДМС влияет на его выбор при поиске работы, а каждый третий заявил, что работодатель не предоставляет корпоративную медицинскую страховку. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование группы «Ренессанс страхование» и Зарплаты.ру.

Бонус в виде ДМС играет важную роль при выборе работы для 49% опрошенных.

При этом 40% сотрудников сообщили, что работодатель не предоставляет корпоративную медицинскую страховку, а 16% сами оплачивают часть расходов на ДМС.

В идеале по полису ДМС должны оказывать стоматологические услуги (так считают 72% опрошенных), медицинское обследование (62%) и неограниченные консультации врача (55%).

Кроме того, участники опроса хотели бы дополнительно получать путевку в санаторий с оплатой лечения, об этом заявили 73%.

О массаже после работы мечтает 42% сотрудников, а 38% включили бы в ДМС услуги салонов красоты. При этом 20% не отказались бы отбеливать зубы по полису, а 16% получить услуги пластического хирурга.

Если бы полис ДМС покрывал все эти услуги, то большинство (69%) готовы за него платить от 5 до 20 тыс. рублей каждый год. Больше 40 тыс. рублей согласны отдавать 17%, а 14% могут заплатить от 20 до 30 тыс. рублей.