НДФЛ

Если квартиру купили за маткапитал, у детей срок владения для НДФЛ идет с даты регистрации

Если продать квартиру до истечения минимального срока владения, будет НДФЛ. Срок владения в общем случае считают от даты регистрации собственности, но есть нюансы.

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О них (для квартиры, купленной за маткапитал) – в письме Минфина от 28.12.2022 № 03-04-05/128452.

Для супругов срок владения идет от даты регистрации квартиры на одного из них. У второго автоматически срок идет с той же даты, даже если регистрация доли на его имя произошла значительно позже.

Для детей срок идет с даты регистрации долей на их имя.

Если, например, у детей к моменту продажи минимальный срок еще не прошел, от них должны быть декларации 3-НДФЛ.

Базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы по покупке квартиры, которые понесли члены семьи (пропорционально доле).

Кроме того, если речь идет о семье с 2 детьми, то при соблюдении ряда условий можно продать квартиру без НДФЛ при любом сроке владения. Это возможно, если нет другого жилья и если после продажи идет покупка нового жилья.

На доли детей это правило тоже распространяется, если их доли продают вместе с родительскими.

Если доход не облагается НДФЛ, то сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.

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