Минцифры расскажет, где скачать сертификаты безопасности

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отправила в Минцифры письмо с просьбой определить список ресурсов, где можно скачать сертификаты безопасности для безопасных онлайн-платежей. Об этом пишет «ТАСС».

Пользователям нужно представить перечень доверенных источников для скачивания сертификата Минцифры на устройство, а также список безопасных российских браузеров.

Банки стали переходить на сертификаты удостоверяющего центра Минцифры, чтобы не зависеть от зарубежных компаний, которые ранее обеспечивали безопасность электронного шифрования.

Ранее мы писали, что многие сайты начали требовать у пользователей установить сертификат Минцифры для безопасной оплаты покупок. Представители «Сбера» сообщили, что интернет-эквайринг будет работать и без установки сертификатов.