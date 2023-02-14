Рестораны попросили разрешить продавать вино дистанционно

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров обратился к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой разрешить ресторанам дистанционно продавать алкоголь. Об этом сообщает «Коммерсант».

С 1 ноября 2023 года в Москве и Подмосковье стартует эксперимент по продаже вина с доставкой от «Почты России». ФРиО добивается подключения ресторанов к онлайн-продажам раньше этого времени.

Ресторанный алкоголь, к которого средняя наценка составляет 250-300%, не может конкурировать с розничным. Поэтому покупатели скорее всего отдадут предпочтение онлайн-покупкам спиртного на маркетплейсах по приемлемым ценам.

Кроме того, у магазинов и ресторанов разные виды лицензий. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев считает, что общепиту придется получать сразу две лицензии или открывать дополнительное юрлицо, что повлечет много расходов.