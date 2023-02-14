Бухгалтеру не надо отслеживать доходы сотрудников с другой работы для ставки НДФЛ 15%

Обсуждение затеяли подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер задалась вопросом, как контролировать общую сумму доходов (по местам получения доходов) по совместителям.

Между тем в 2023 году порядок расчета НДФЛ 15% в разрезе разных налоговых баз для налоговых агентов не поменялся.

Сейчас надо отдельно считать НДФЛ с зарплаты и с дивидендов.

Новые правила будут с 2024 года.

Но и в 2024 году бухгалтер не будет отслеживать все доходы сотрудников по всем местам работы. Это забота ФНС.

Все, что поменяется для бухгалтера с 2024 года по ставке 15% – это расчет с совокупности баз.

С 2024 года надо будет суммировать и зарплату, и дивиденды и с общей суммы высчитывать НДФЛ 15% (если общий доход больше 5 млн. рублей).

О нюансах, с которыми столкнулись бухгалтеры в 2022 году при расчете НДФЛ 15%, мы рассказывали тут.