НДФЛ

НДФЛ 15%: нюансы, с которым столкнулись бухгалтеры в 2022 году

В 2021, 2022 (а теперь еще и в 2023 году) считать НДФЛ по ставке 15% с дохода свыше 5 млн рублей налоговые агенты должны отдельно в разрезе налоговых баз. Эта норма многим бухгалтерам показалось очень нелогичной. Ведь в итоге налоговики все равно суммируют все доходы человека и пересчитывают налог по ставке 15%.

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Мы собрали обзор историй об НДФЛ 15%, о которых рассказали бухгалтеры.

Даже если вам очень хочется сразу отдать в бюджет НДФЛ 15 % с совокупного дохода (зарплата + дивиденды), ничего не выйдет. Люди с высокой зарплатой и хорошими дивидендами не могут платить НДФЛ 15 % через свою бухгалтерию.

Первые последствия такого порядка появились в начале 2022 года – пошли отказы в социальных и имущественных вычетах из-за НДФЛ 15 %.

Люди сдавали 3-НДФЛ за 2021 год с имущественным или социальным вычетом, но никаких денег от ИФНС не получили. Причина – перерасчет НДФЛ за 2021 год со ставки 13% на ставку 15%. Налоговики все пересчитали и в итоге суммы к возврату нет.

Налоговики сложат все ваши доходы от разных налоговых агентов, из декларации 3-НДФЛ и пересчитают НДФЛ по совокупности налоговых баз. Об этом неоднократно сообщал Минфин (например, письма от 31.03.2022 № 03-04-05/26331, от 08.07.2022 № 03-04-09/65843).

Это правило касается и ИП на ОСНО. Его предпринимательские доходы из 3-НДФЛ сложат с доходами от налоговых агентов (зарплата, дивиденды).

В конце сентября пошли налоговые уведомления на доплату НДФЛ по ставке 15%. Для многих это стало шоком. Даже некоторые бухгалтеры не знали, что налоговики делают перерасчет, а люди, не обладающие бухзнаниями, и подавно.

Кстати, зарплата и аренда входят в одну налоговую базу для НДФЛ 15%. У этих выплат разный код доходов, но одна налоговая база – основная.

Пример расчета НДФЛ по разным налоговым базам – здесь.

Бухгалтеры пишут в ФНС, предлагают свой вариант расчета (с совокупности баз). Но налоговики поясняют – это неправильно. Считать надо отдельно. Суммировать зарплату и дивиденды нельзя!

Вывод: и в 2023 году также будет актуален совет: заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%.

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