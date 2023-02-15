Владельцев недвижимости будут проверят по QR-кодам

Росреестр начал тестировать механизм проверки выписок из ЕГРН с помощью QR-кодов. Об этом сообщает «RG.RU» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для защиты персональных данных с 1 марта 2023 года в выписках Единого госреестра недвижимости не будут указывать имена владельцев.

С одной стороны, запрет указывать персональные данные поможет избежать случаев мошенничества, а с другой – теперь при сделках будет сложнее проверить, кому точно принадлежит недвижимость.

Данные владельцев недвижимости будут доступны, если собственник самостоятельно подал заявление в Росреестр и внес соответствующую запись в ЕГРН.

Во всех остальных случаях, информация будет конфиденциальной по умолчанию. Данные могут получить только нотариусы по письменному заявлению, исключительно в целях защиты прав граждан.

В Росреестре предполагают, что во время продажи недвижимости собственник сам откроет все сведения и обеспечит прозрачность проведения сделки.

Как только владелец откроет доступ к своим данным, покупатель сможет проверить «историю квартиры».

С 1 марта 2023 года достоверность выписки из ЕГРН можно проверить с помощью специального QR-кода, который ведет на ресурсы Росреестра.

Такие нововведения касаются только физических лиц. Сведения о том, какие объекты недвижимости принадлежат компаниям, останутся общедоступными.