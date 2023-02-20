Оплачивать счет в ресторане можно без официанта через сервис от Альфа-банка

Платежный сервис «нетмонет», который принадлежит Альфа-банку, запустил услугу по оплате счета без официанта. Об этом сообщается на сайте сервиса.

На столах в ресторане появятся QR-коды, гости смогут его отсканировать и увидеть общую сумму счета. Там же можно оставить чаевые за обслуживание, оценить заведение и написать отзыв.

Счет оплачивается бесконтактно: банковской картой или по системе СБП.

Расплатиться можно сразу за весь стол или поделить сумму на всех гостей, выбрав только свои блюда.

Ресторан получит оповещение об оплате в системе автоматизации, в приложении для официантов «нетмонет», уведомление придет и в Telegram управляющего.

«Альфа-банк» и «нетмонет» самостоятельно изготовят носители для QR-кодов, которые бесплатно предложат ресторанам.