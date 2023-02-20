Из ПФР украли свыше 2 млрд руб. ФСБ задержала участников ОПГ

Пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 2 млрд руб. средств Пенсионного фонда, со ссылкой на ФСБ сообщает «Коммерсант».

В рамках дела о хищениях задержаны 34 человека в Москве, Ингушетии и Северной Осетии.

Преступная группа состояла из бывших и действующих сотрудников ПФР и «Почты России». Работники фонда якобы перечисляли деньги на банковские счета филиала «Почты» в Ингушетии для обналичивания. А в отчетной документации они писали, что деньги выданы людям в полном объеме.

«Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы... Члены ОПГ своими преступными действиями в 2019–2021 годах нанесли ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более 2 млрд руб.»,– передают в ФСБ.

СКР возбудил дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Силовики провели 54 обыска по местам жительства и работы предполагаемых членов ОПГ в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.