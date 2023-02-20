Как вы переходили на ЭДО? Может, с Docrobot? Расскажите, как он вам

«Клерк» собирает отзывы в наш «Рейтинг компаний» про Docrobot, сервис для автоматизации работы с документами.
Docrobot ведет полезный блог на «Клерке», где рассказывает, как работать с ЭДО и избегать штрафов:
- Маркировка воды: новые правила
- Найти и обезвредить. Четыре распространенных ошибки в электронных универсальных передаточных документах
- Как подтвердить расходы на перевозку при утере транспортных накладных и избежать претензий ФНС
Мы почти уверены, что вы отлично знаете о штрафах и давно работаете с электронными документами – транспортными накладными, например. Ну и маркировка без ЭДО никуда.
В Docrobot часто проводят исследования: например, недавно там выяснили, что 67% компаний уже внедрили у себя «Честный знак».
Расскажите нам, а вы работали с Docrobot? Как вам компания, что посоветуете? Мы обязательно передадим ваши отзывы.