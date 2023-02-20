ЭДО

Как вы переходили на ЭДО? Может, с Docrobot? Расскажите, как он вам

Процессов в бизнесе становится все больше, а количество документов все сильнее хочется сократить. Навести порядок некоторым компаниям помогает Docrobot: хотим узнать, есть ли такие среди наших читателей.

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Как вы переходили на ЭДО? Может, с Docrobot? Расскажите, как он вам

«Клерк» собирает отзывы в наш «Рейтинг компаний» про Docrobot, сервис для автоматизации работы с документами.

Docrobot ведет полезный блог на «Клерке», где рассказывает, как работать с ЭДО и избегать штрафов:

Мы почти уверены, что вы отлично знаете о штрафах и давно работаете с электронными документами – транспортными накладными, например. Ну и маркировка без ЭДО никуда.

В Docrobot часто проводят исследования: например, недавно там выяснили, что 67% компаний уже внедрили у себя «Честный знак».

Расскажите нам, а вы работали с Docrobot? Как вам компания, что посоветуете? Мы обязательно передадим ваши отзывы.

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