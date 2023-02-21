Интернет и IT

Сайты с объявлениями интегрируют с Госуслугами

С согласия пользователей Госуслуги смогут получить доступ к сделкам, объявлениям и вакансиям. Это нужно для быстрого заполнения заявлений на портале. Авторизоваться на сайтах с объявлениями можно через ЕСИА.

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С 1 марта 2023 года Минцифры подключит классифайды к Госуслугам, сообщает «Коммерсант».

Сервисы объявлений будут интегрированы с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом Госуслуги.

Владельцы классифайдов должны интегрировать сведения о сделках и вакансиях, которые размещают на сервисах с объявлениями с Госуслугами.

Сервисы будут передавать на Госуслуги информацию о купле-продаже, аренде, объявления о поиске работы, предложения от работодателей и от тех, кто оказывает услуги. Эти данные будут использоваться для формирования заявлений на портале Госуслуг.

Через Госуслуги пользователи также смогут отправить судебное извещение владельцам классифайдов.

Интеграция сервисов обеспечит вход на сайт с объявлениями через систему идентификации ЕСИА.

«Информация будет передаваться только с согласия пользователя и исключительно та, которая необходима для оказания конкретных услуг – например, регистрации недвижимости», – сообщает Мария Келембет, GR-директор «Циана».

В Минцифры также пояснили, что привязка аккаунтов к Госуслугам будет добровольной, данные о действиях пользователей на сайте с объявлениями передаваться не будут.

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