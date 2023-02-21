Расчеты с работниками

Некоторым айтишникам все-таки запретят работать удаленно

ИТ-работникам, имеющим доступ к персональным данным в своих компаниях и уж тем более тем, кто связан с государственными проектами, придется вернуться в РФ, чтобы не потерять работу. Или уволиться.

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Госдума подготовила проект постановления правительства, запрещающий российским ИТ-специалистам работать удаленно из другой страны, пишет cnews.

Ограничения касаются не всех, пока лишь работников, связанных с ГИС, объектами КИИ и персональными данными. И распространяются на покинувших Россию после 24 февраля 2022 г.

Запрет работать удаленно, проживая за пределами России, ждет ИТ-специалистов, занимающихся обслуживанием государственных инфосистем (ГИС), а также системы объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ).

Под этими объектами подразумеваются критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей.

Среди таких отраслей – транспорт, телекоммуникаций, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленности.

Ограничения прорабатывает комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, они прописаны в проекте постановления Правительства России № 297029-8.

Уехавшим, но продолжающим работать на российские организации, предоставят выбор – сменить работу и лишиться заработка из РФ или вернуться в Россию и продолжить работать в офисе или снова удаленно, но на этот раз в пределах своей страны.

Как власти собираются отслеживать местоположение ИТ-специалистов, в документе не прописано.

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