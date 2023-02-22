Налоги, взносы, пошлины

Налоговая не должна покрывать недоимки по НДС за счет НДФЛ

Иначе муниципалитеты останутся без налоговых поступлений. Регионы уже начали жаловаться на механизм единого налогового платежа.

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Регионы отправили около 10 обращений в Совет Федерации, чтобы исключить НДФЛ из единого налогового платежа. Об этом пишет «Парламентская газета».

Главы Комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов откликнулся на обращения и сообщил, что с ЕНС возникла явная несправедливость.

«Это плохо замаскированный грабеж, воровство. Недоплаты НДФЛ не может быть вообще просто по определению. Ее невозможно организовать, потому что как только зарплата начисляется, сразу начисляется НДФЛ. А неуплата НДФЛ может быть лишь в том случае, если не выплачена заработная плата», – заявил Анатолий Артамонов.

С 2023 года все должны пополнять единый счет с помощью Единого налогового платежа. Перечисленная сумма распределяется между всеми обязательствами налогоплательщика.

Налоговой упростили работу: теперь они не будут собирать недоимки по НДС, а гасить их за счет НДФЛ.

При такой схеме три тысячи муниципалитетов останутся без своих доходов.

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