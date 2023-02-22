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В центре занятости Тамбовской области открыли «Лабораторию успеха»

Специалисты помогут найти работу кандидатам предпенсионного возраста с учетом их жизненной ситуации и причин обращения в службу занятности.

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В феврале 2023 года в Ржаксинском центре занятости Тамбовской области начала работать «Лаборатория успеха», сообщается на сайте «Работа России».

Основная задача «Лаборатории успеха» – содействовать трудоустройству кандидатов предпенсионного возраста.

Сотрудники Лаборатории помогут найти работу с учетом жизненной ситуации и психологического портрета соискателя.

«Особенность нашего подхода – в непосредственном привлечении соискателей предпенсионного возраста к экспертной оценке вводимых лабораторией изменений. Любое улучшение проходит согласование с клиентом, а в случае необходимости – отправляется на повторное рассмотрение команде специалистов», – сообщила начальник отдела Центра занятости населения по Ржаксинскому району Ирина Саяпина.

В проекте принимают участие три специалиста центра занятости населения и шесть соискателей. Во время встреч они составляют обобщенные портреты клиентов, находят болевые точки при получении услуг.

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