Трудовые отношения

Какие трудовые гарантии получают будущие родители

Беременные могут работать неполное рабочее время без ночных смен и переработок. Им нельзя отказать в приеме на работу. Будущие отцы могут взять дни отдыха, когда супруга ушла в отпуск по беременности.

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Трудовой кодекс позволяет беременным женщинам получить дополнительные гарантии. Об этом напоминает Минтруд в своем телеграм-канале.

Сотрудницу, которая ждет ребенка нельзя уволить по инициативе работодателя или сократить. Она может работать неполный рабочий день или неделю. Зарплата выплачивается пропорционально отработанному времени.

Для беременных нет испытательного срока при приеме на работу, также беременность – не повод для отказа в трудоустройстве.

На основании медицинского заключения будущие мамы могут написать заявление с просьбой снизить нормы выработки или попросить о переводе на другую работу, где нет неблагоприятных производственных факторов. Если переход на другую работу невозможен, то сотрудница освобождается от исполнения обязанностей. При этом средний заработок сохраняется.

Беременных нельзя привлекать к ночной и сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни. Они не могут ездить в командировки.

Трудовой кодекс разрешает женщинам, ожидающим ребенка, уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск до шести месяцев непрерывной работы или после родов.

Дни отдыха могут взять и будущие отцы, когда супруга находится в отпуске по беременности и родам.

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