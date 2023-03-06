Жилищное законодательство

Для новостроек могут ввести пятилетний мораторий на капремонт

В течение пяти лет дефекты новых домов должен исправлять застройщик, поэтому платить за капитальный ремонт не обязательно. Такое правило правительство может установить для всех регионов.

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Глава движения «Народный жилищный инспектор» Сергей Креков предложил премьеру Михаилу Мишустину ввести для всех новостроек пятилетний мораторий на участие в капитальном ремонте. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас решение о взносах за капремонт принимаются в каждом регионе по-своему. Некоторые собственники начинают платить еще до завершения гарантийного срока от застройщика нового дома.

Отраслевые сообщества решили унифицировать программу капремонта. Сборы предлагают начать через пять лет после ввода новостройки в эксплуатацию.

В течение пяти лет все дефекты по дому обязаны устранять застройщики.

«Преждевременное включение дома в программу капремонта может стать основанием для застройщика уклоняться от исполнения своих гарантийных обязательств», – сообщил Сергей Креков.

Представители ГК «Инград» заявили, что плата за капремонт не связана с обязательствами застройщика. Они исправляют скрытые дефекты строительства, а средства жильцов идут на предотвращение физического износа конструкций.

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Для новостроек могут ввести пятилетний мораторий на капремонт

В течение пяти лет дефекты новых домов должен исправлять застройщик, поэтому платить за капитальный ремонт не обязательно. Такое правило правительство может установить для всех регионов.

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