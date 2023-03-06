Кадры

Зарплата бюджетников не влияет на их удовлетворение от работы

В периоды, когда зарплата в бюджетном секторе росла, сотрудники не были довольны условиями труда. Профессор ВШЭ считает, что бюджетников больше привлекают нематериальные стимулы.

Версия для печати

Профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Котырло выяснила, что размер зарплаты бюджетников не влияет на удовлетворение от их работы. Об этом пишет «Коммерсант».

В докладе «Не хлебом единым: удовлетворенность работой бюджетников в сравнении с работниками частного сектора» специалист проанализировала данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2002-2021 годы.

В 2003-2008 годах, когда зарплаты на бюджетных предприятиях росли, сотрудники отмечали, что не удовлетворены своей работой. Тогда как в кризисные 2009 и 2015 годы бюджетники в целом были довольны условиями контрактов. Даже несмотря на то, что их заработная плата снижалась.

Елена Котырло связывает такие результаты с опасением людей потерять работу.

Правительство периодически увеличивает зарплаты бюджетникам, устанавливает надбавки для отдельных отраслей, например, для врачей. Профессор Елена Котырло считает, что привлечь кадры в бюджетный сектор помогут скорее нематериальные стимулы.

Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

ФЛП-работодателям из ДНР надо зарегистрироваться ИП, чтобы иметь возможность сдавать отчеты

ФЛП из ДНР могут зарегистрироваться ИП и перейти на УСН до 30.06.2023 года. Но до этого момента они не освобождены от сдачи отчетности и уплаты налогов, в том числе, за работников.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Малый и средний бизнес

ФАС готовит гильотину для МСП

Меня смущает фраза «регуляторная гильотина». Ибо что бы автор изначально не вкладывал в это понятие, слово «гильотина» все же воспринимается как нечто обрушивающееся и отсекающее шею (или иной орган), но никак не режущее избыточное давление и регулирование государства.

ФАС готовит гильотину для МСП

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Банкротство физических лиц

Изменения в законе о банкротстве в 2023 году. Часть I. Внесудебное банкротство граждан

На данный момент судебная и внесудебная процедуры банкротства граждан определяют разный порядок действий гражданина и связанных с этим мероприятий и расходов.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
IT-компании

ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для доли доходов 70%

Для налоговых льгот IT-компании профильные доходы должны составлять не менее 70% всех доходов. Учитывают, в том числе, доходы от ПО, разработанного другой компаний, входящей в одну группу с данной компанией.

Читать еще