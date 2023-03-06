Зарплата бюджетников не влияет на их удовлетворение от работы

Профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Котырло выяснила, что размер зарплаты бюджетников не влияет на удовлетворение от их работы. Об этом пишет «Коммерсант».

В докладе «Не хлебом единым: удовлетворенность работой бюджетников в сравнении с работниками частного сектора» специалист проанализировала данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2002-2021 годы.

В 2003-2008 годах, когда зарплаты на бюджетных предприятиях росли, сотрудники отмечали, что не удовлетворены своей работой. Тогда как в кризисные 2009 и 2015 годы бюджетники в целом были довольны условиями контрактов. Даже несмотря на то, что их заработная плата снижалась.

Елена Котырло связывает такие результаты с опасением людей потерять работу.

Правительство периодически увеличивает зарплаты бюджетникам, устанавливает надбавки для отдельных отраслей, например, для врачей. Профессор Елена Котырло считает, что привлечь кадры в бюджетный сектор помогут скорее нематериальные стимулы.